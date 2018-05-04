Тарифы на ЖКУ уравняют. Но только по регионам...

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг (Нацкомуслуг) наконец-то рассказала журналистам о своих первоочередных задачах, а также внесла ясность в вопрос о единых тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Ведь до сих пор не удавалось прийти к общему знаменателю, что же таки следует внедрять в Украине – единые тарифы, единую методику их определения или же единую госполитику в сфере тарифообразования?..

Метаморфозы единого тарифа

Идею уровнять тарифы по всей территории Украины впервые озвучил Президент в феврале т.г. во время «Разговора со страной». «Я прошу и предупреждаю: в ближайшее время нам следует уравнять тарифы на воду, газ, жилищно-коммунальные тарифы в регионах, чтобы они были едиными», - сказал тогда Виктор Янукович.

Реакция со стороны производителей коммунальных услуг и участников рынка не заставила себя ждать: одни опасались еще больших убытков, другие не видели смысла в такой инициативе. Однако уже в марте тогдашний руководитель жилищно-коммунального блока Виктор Тихонов отрапортовал, что эта задача будет выполнена: «В ближайшее время мы доложим Президенту, каким образом мы подходим к этому. Задача, я думаю, будет выполнена. Не будет такого, что в разы есть расхождения сегодня между областями, равными по условиям».

В начале июня первый вице-премьер-министр Андрей Клюев заявил, что правительство планирует ввести единые тарифы по всей Украине на услуги жилищно-коммунального хозяйства к началу предстоящего отопительного сезона.

А уже в начале июля идея трансформировалась в задачу подготовить и утвердить методику формирования тарифов на ЖКУ. Соответствующее поручение Президент дал правительству.

По словам первого заместителя главы Администрации Президента Ирины Акимовой, после утверждения документа на протяжении трех месяцев тарифы должны быть пересмотрены.

В то же время, в середине июля премьер-министр Николай Азаров поручил Нацкомиссии в течение месяца разработать проекты решения для введения в Украине уже единой государственной политики в сфере тарифообразования на ЖКУ.

И вот на днях, несмотря на реплики главы комиссии Валерия Саратова о том, что «никакой конкретики не будет», члены регулятора разъяснили, что в Украине планируется ввести единый порядок формирования тарифов на ЖКУ, а не единые тарифы для населения по всей стране.

Один для всех

Суть подготовленного документа в том, чтобы и для лицензиатов нацрегулятора (193 предприятия теплоснабжения и 69 - водоснабжения), и для предприятий, получающих лицензии в облгосадминистрациях, действовал один порядок формирования тарифов на тепло, воду, содержание жилых домов, газ и электроэнергию.

«Эти все пять порядков объединены в одно постановление Кабмина, которое говорит о том, что это единая методика разработки и утверждения тарифов на территории Украины. Но речь не идет о выравнивании тарифов на всей территории», - рассказал член комиссии Юрий Хиврич.

Такой порядок был разработан Министерством по вопросам ЖКХ, рассмотрен Кабмином еще 1 июня, сейчас направлен на повторное рассмотрение из-за реструктуризации министерства.

По словам члена комиссии Валерия Кальченко, до этого порядки по формированию тарифов действовали «обособленно», они не предусматривали формирование тарифов на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, а также в них не была определена структура себестоимости тарифа. Теперь же лицензиат должен защищать перед регулятором и уровень тарифов, и структуру себестоимости, доказывая экономическую обоснованность всех расходов.

Защищать себестоимость тарифов лицензиаты будут не только согласно новому порядку, но и на основании семи методик по утверждению потерь и расходов предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. Это - нормирование энергоресурсов, которые используются при отпуске 1 куб. м питьевой воды и 1 Гкал тепла, и доставке их потребителю. «Они находятся в состоянии утверждения, и Минрегионстрой планирует их утвердить приказом, после этого утвердить в Минюсте», - уточнил глава комиссии.

Сама процедура рассмотрения комиссией документов от тепло- и водоснабжающих предприятий будет занимать 30 дней.

В регуляторе понимают, что сроки проверки обоснованности тарифов зависят от инициативы предприятий, и добавляют, что одним из рычагов влияния на лицензиатов, уклоняющихся от этой процедуры, будут штрафы и проверки, предусмотренные за невыполнение решений комиссии и лицензионных условий (к которым среди прочих относится неподача регулярных отчетов). Тем не менее, задача привести тарифы к экономически обоснованным к началу отопительного сезона, не стоит. «Вопросы взаимосвязи работы комиссии и начала отопительного сезона никак не связаны», - подчеркнул В.Саратов.

Комиссия рассчитывает до конца года проверить структуру тарифов тепло- и водоснабжающих предприятий. «Мы должны до конца года по каждому предприятию-лицензиату знать, какая у него себестоимость, какие затраты и куда они идут», - уточнил Ю.Хиврич.

К слову, в президентской программе экономических реформ черным по белому написано - привести тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения к экономически обоснованному уровню до конца 2012 года. При этом к 2015-му уровень оплаты услуг ЖКХ населением должен составить не менее 95%, а тарифы - покрывать экономически обоснованные расходы с учетом инвестиционной составляющей.

Региональная уравниловка

Среди задач комиссии – не только выдавать лицензии, проверять их соблюдение и устанавливать тарифы на «коммуналку», но и разобраться, почему стоимость питьевой воды в регионах резко отличается. К примеру, стоимость воды в районе Днепра (1,9-2,4 грн.) в три раза ниже, чем в Луганской области (5-6 грн.). Там, где доставка воды в населенный пункт требует затрат, планируется предусмотреть механизмы их компенсации.

«Мы сейчас работаем с предприятиями, и будем выходить на правительство, чтобы правительство взяло на себя электроэнергию ( )», - пояснил Ю.Хиврич.

Причем, откуда возьмется финансирование для компенсации затрат на транспортировку – вопрос открытый. Пока среди вариантов – государственный и местный бюджеты, а также субсидии, не исключается и повышение стоимости услуг по водоснабжению. Хотя, по мнению главы нацрегулятора, «себестоимость воды, где сегодня высокая себестоимость по электроэнергии, будет снижена». За счет этого механизма планируется уровнять стоимость воды, по крайней мере, на территории областей.

«Сегодня самая большая цена в тех регионах, где малая реализация, а большие затраты на производство и транспортировку… К примеру, в селах себестоимость производства и транспортировки воды очень большая. Это село должно войти в компанию, в которой есть водоканалы, которые имеют промышленную, бюджетную составляющую. За счет этих водоканалов мы будем потихоньку выравнивать цену и в этом селе. Но зато она будет в области одинаковая. И это одинаковая экономическая политика, финансовая, техническая политика. Это позволит маленькие предприятия по области включить в компанию вместе с большими и выровнять себестоимость», - пояснил Ю.Хиврич.

Чтобы облегчить регулирование и уменьшить количество лицензиатов, Нацкомуслуг будет рекомендовать местным органам власти и главам облгосадминистраций создавать управляющие компании - как по воде, так и по теплу. То есть, со временем количество лицензиатов в теплоснабжении должно сократиться в 7 раз, в водоснабжении – в 2,5 раза.

«Мы ставим вопрос и по теплу. У нас по теплу разница в цене колеблется на уровне 15-25%. В тепле мы также считаем, что должна быть единая компания… Так как компания – единая система, это оперативная диспетчерская служба, это единая экономика, это мощное предприятие», - добавил член комиссии.

При этом суть взаимодействия предприятий в управляющей компании заключается в покрытии затрат убыточных котельных за счет мощных и крупных предприятий с оптимальной схемой теплоснабжения.

Для создания управляющей компании местная администрация должна принять решение о делегировании права управления своей собственностью - водоканалами и предприятиями теплоснабжения - областному совету, а совет уже создает областное коммунальное предприятие.

Между тем, если управляющая компания, в которую войдут все предприятия (по воде или теплу) в области, будет коммунальной, то напрашивается вопрос - где же возможности для частного бизнеса, как привлекать инвестиции на обновление обветшалой коммунальной инфраструктуры?

«Частный бизнес может быть в тепле в тех элементах, которые сегодня есть. Почему разделяется тепло на производство, транспортировку и реализацию? Для того, чтобы можно было привлечь инвестора на сети: взять в концессию или аренду, вложить деньги, ликвидировать потери и потом эксплуатировать и получать доход…Вода сегодня является особым продуктом для здоровья людей, и она в частные руки не передается», - пояснил Ю.Хиврич.

Еще одним условием для введения единых тарифов по области, кроме создания управляющих компаний, является полное обеспечение квартирными счетчиками по воде и домовыми – по теплу.

«У нас сегодня по Украине 75-78% стоят поквартирные счетчики по воде. Поэтому, если введем так, как по газу ( ), это даст возможность более активно ставить счетчики, потому что цена воды без счетчика будет одна, со счетчиком – другая. Счетчик дает возможность более экономно относиться к воде», - отметил Ю.Хиврич.

По теплу счетчики будут только домовыми. «Поквартирно – только в тех домах, которые имеют горизонтальную систему теплоснабжения, а в старых домах – девятиэтажках, «хрущевках» вертикальная система отопления, и счетчики устанавливаются только на дом», - уточнил член комиссии.

При этом в 2012 году планируется почти на 100% установить счетчики по теплу, а в этом году – газовые счетчики на каждую котельную.

Примечательно, что в озвученных подходах, которые закладываются в основу разрекламированных реформ в сфере ЖКХ, нет нововведений, которые бы не заявлялись ранее, когда «коммуналку» курировали В.Тихонов и вернувшийся в отрасль в новой ипостаси Ю.Хиврич. Причем, если переход к экономически обоснованным тарифам по идее предусматривает их откровенный рост (поскольку практически нигде тарифы не окупаются), то выравнивание цен на комуслуги в областях - скрытая дополнительная нагрузка, которая тем или иным способом (через бюджет или непосредственно) ляжет на потребителя.

Татьяна Акимова (УНИАН)