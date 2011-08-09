Госземагентство хочет включить в Госземкадастр данные о земельных участках Киева

Государственное агентство земельных ресурсов Украины ожидает, что в сентябре текущего года будут внесены изменения в закон о Государственном земельном кадастре относительно включения в него данных о земельных участках Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО.

«Я очень надеюсь, что в сентябре народные депутаты примут изменения в закон о земельном кадастре и город Киев будет равноправным наравне с другими городами Украины», - сказал он.

Глава ведомства пояснил, что существующая редакция закона предусматривает исключение для Киева в плане внесения информации о земельных участках столицы в единую автоматизированную систему государственного земельного кадастра. «Я хочу, чтобы были внесены изменения в закон о земельном кадастре по части Киева, чтобы исключить Киев как исключение», - отметил он.

С.ТИМЧЕНКО добавил, что пока не видит политической воли со стороны руководства города относительно внесения информации о землях Киева в кадастр.

По данным руководителя департамента Госземагентства Евгения БЕРДНИКОВА, государственный земельный кадастр состоит из программно-аппаратного обеспечения, картографического обеспечения и информационного наполнения.

Планируется, что к 1 января 2012 года вся ранее накопленная информация из документации по землеустройству населенных пунктов Украины будет перенесена в единую автоматизированную систему, и с этого дня кадастр будет открытым для пользователей на сайте ведомства. При этом Е. БЕРДНИКОВ отметил, что на сегодняшний день Киев не передавал Госземагентству информацию о земельных участках столицы для внесения в кадастр.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре», принятый Верховной Радой 7 июля т.г.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, о их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме ряда пунктов.