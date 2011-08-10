Стоимость "первички" в Киеве в июле выросла на 0,4% - до 13187 грн./кв.м

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в июле т.г. выросла на 0,4% - до 13187 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Как указывается в сообщении, за июль средняя стоимость жилья эконом-класса снизилась на 0,4% - до 9762 грн./кв.м, бизнес-класса – выросла на 0,1% - до 14600 грн./кв.м, премиум-класса – снизилась на 0,5% - до 20849 грн./кв.м.

В то же время с начала текущего года средняя стоимость жилья в киевских новостройках выросла на 1,2%.

По данным портала, предложение квартир в июле на рынке новостроек Киева уменьшилось на 4,2% относительно июня. В структуре предложений первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 56%, новостройки бизнес-класса составляют 27% от общего количества, премиум-класса – 17%.

В июле были восстановлены или начаты продажи квартир в четырех новостройках эконом-класса. Приостановлены либо прекращены продажи квартир в одной новостройке эконом-класса и пяти объектах бизнес-класса.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 139 новостроек 63 компаний.