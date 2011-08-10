Утверждена методика определения расходов воды

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства утвердило Методику определения индивидуальных технологических нормативов использования воды (ИТНИВ) в процессе производства горячей воды и при предоставлении услуг по централизованной поставке горячей воды.

Об этом говорится в приказе министерства №55 от 7 июля т.г., размещенному на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно документу, методика регламентирует порядок расчета технологических расходов воды на производство и транспортировку горячей воды, расходов и не учтенных расходов воды из системы централизованного горячего водоснабжения при транспортировку и поставке горячей воды, а также расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды работников предприятия, занятых в процессе производства горячей воды, и на содержание территории в надлежащем санитарном состоянии.

Методика предусматривает, что разработанный проект индивидуальных технологических нормативов использования воды согласовывается с территориальными органами Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства водных ресурсов. К проекту прилагается пояснительная записка с расчетами и обоснованием принятых в проекте решений.

Для предприятий – субъектов естественных монополий проект утверждается Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг; для предприятий, созданных на базе имущества коммунальной собственности – исполнительным комитетом сельского, поселкового или городского совета; для предприятий, созданных на базе имущества совместной собственности территориальных общин – районной, областной государственной администрацией.

Срок действия индивидуальных технологических нормативов использования воды составляет 3 года с даты их утверждения.