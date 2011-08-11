«Киевгорстрой» во ІІ полугодии планирует ввести в эксплуатацию 236 тыс. кв. м жилья в Киеве

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» во втором полугодии текущего года планирует ввести в эксплуатацию около 236 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК в ходе объезда объектов компании.

По его словам, на третий квартал т.г. запланирован ввод в эксплуатацию жилья общей площадью около 81 тыс. кв. м (три секции жилого дома по Краснозвездному проспекту, 150-162, жилые дома по ул. Коперника, 11, Алма-Атинской, 109, дом №11 в микрорайоне «Осокорки-6», три секции 6-секционного дома №4 в микрорайоне «Позняки-2»).

При этом в четвертом квартале т.г. холдинг намерен ввести в эксплуатацию еще 6 жилых домов, общей площадью около 155 тыс. кв. м в Киеве (в частности, жилые дома №2, 6, 10 в микрорайоне «Позняки-2»).

По словам начальника управления организации строительства ХК «Киевгорстрой» Петра ЗАБУРАННОГО, жилой дом №6 во втором микрорайоне массива «Позняки» участвует в программе доступного жилья (где 50% стоимости квартиры оплачивает покупатель, 30% - из госбюджета, 20% - из местного бюджета). Он добавил, что в 3-секционном 25-этажном доме на 389 квартир около 30 квартир проинвестированы по программе доступного жилья. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на декабрь 2011 года.

П.ЗАБУРАННЫЙ отметил, что жилой дом №4 во втором микрорайоне массива «Позняки» планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2011 года. Пятисекционный 25-этажный дом общей площадью 59,4 тыс. кв. м рассчитан на 670 квартир.

По данным В.КОЗАЧУКА, в первом полугодии компания ввела в эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью около 66 тыс. кв. м в столице (в частности, жилой дом №4-б в микрорайоне «Позняки-2», по ул. Правды, 5, по ул. 40-летия Октября, 30-32).

Как сообщал УНИАН, ХК «Киевгорстрой» в 2010 году заявляла о планах в 2011 году ввести в эксплуатацию 268 тыс. кв. м жилья в Киеве, а в ближайшие годы - вводить в эксплуатацию по 300 тыс. кв. м жилья в год.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).