До сентября откроют под заселение два дома для пострадавших от «Элита-Центр»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до сентября т.г. откроет под заселение два жилых дома – по ул. Лайоша Гавро, 1 в Оболонском районе и по просп. Маяковского, 1-3 в Деснянском районе, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК в ходе объезда объектов компании.

«Дома по просп. Маяковского, 1-3 и ул. Лайоша Гавро, 1 уже введены в эксплуатацию. Торжественное открытие домов под заселение и вручение ключей от квартир пострадавшим от аферы «Элита-Центр» состоится ориентировочно 20 августа. Точная дата будет озвучена позже», - сказал он.

В.КОЗАЧУК уточнил, что дом по ул. Маяковского, 1-3 введен в эксплуатацию в июне текущего года. Жилой 12-25-этажный дом на 2 секции рассчитан на 170 квартир, из которых по 68 однокомнатных и трехкомнатных и 34 двухкомнатных. Площадь участка под застройку составляет 0,5 га. Общая площадь квартир в доме составляет 11,9 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 604,4 кв. м.

Заказчиком строительства объекта выступает КП «Киевское инвестиционное агентство», генпроектировщиком – ООО «Фирма «Житлобудпроект», генподрядчиком – ПАО «Домостроительный комбинат №4.

При этом работы по строительству жилого дома по ул. Лайоша Гавро, 1 завершены в августе т.г. Двухсекционный 19-23-этажный дом рассчитан на 220 квартир, из которых 108 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 70 трехкомнатных, 10 четырехкомнатных. Жилая площадь дома составляет 24,3 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 1,6 тыс. кв. м. Площадь участка под застройку составляет 0,675 га.

Заказчиком строительства объекта выступает КП «Киевское инвестиционное агентство», генпроектировщиком – Институт «Киевжильепроект” ОАО “Киевпроект”, генподрядчиком – ОАО Трест «Киевгорстрой-3».

В холдинге отметили, что все квартиры в данных домах проданы.

Кроме того, В.КОЗАЧУК подтвердил ранее озвученные холдингом планы о начале освоения в текущем году еще шести земельных участков, где будут построены жилые дома, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от "Элита-Центр". В частности, речь идет об участках по ул. Драгоманова, 40 (Дарницкий район), на пересечении ул. Армянской и Харьковского шоссе, по ул. Ревуцкого, 7-в (Дарницкий район) и ул. Радунской, 28-32 (Деснянский район).

Как сообщал УНИАН, ранее ХК «Киевгорстрой» планировала во втором квартале 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом по ул. Лайоша Гавро, а во втором полугодии 2011 года - жилой дом по просп. Маяковского на Троещине.

По данным президента ХК «Киевгорстрой» Михаила ГОЛИЦЫ, в доме по ул. Лайоша Гавро пострадавшим инвесторам планируется передать 61 квартиру, а по ул. Маяковского, 1-3 – 39 квартир.

24 мая 2011 года ХК «Киевгорстрой» открыла под заселение жилой дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в котором получили инвесторы «Элита-Центр».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).