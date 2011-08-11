«Киевгорстрой» к сентябрю откроет три детских сада в Киеве

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» к 1 сентября т.г. планирует открыть три детских сада в Киеве – по ул. Осенняя, 33 в Святошинском районе, детсад №14 в шестом микрорайоне жилого массива «Осокорки-Северные» и детсад №28 на массиве «Позняки-2» в Дарницком районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК в ходе объезда объектов компании.

По его словам, сдача в эксплуатацию детсадов в Дарницком районе запланирована к 24 августа.

В.КОЗАЧУК отметил, что детские сады начинали строиться за собственные средства компании, а достраивались за средства из городского бюджета. На достройку трех детсадов из местного бюджета Киева было выделено 67,5 млн. грн.

По данным холдинга, детсад №14 рассчитан на 220 мест. Общая площадь трехэтажного здания с бассейном составляет 7,2 тыс. кв. м, полезная площадь – 5,1 тыс. кв. м. Площадь земельного участка составляет 3,9 тыс. кв. м. Строительство объекта началось в марте 2008 года.

Вице-президент компании также отметил, что рядом с детским садом планируется строительство школы на 1 650 мест. Он добавил, что объект, который будет строиться за средства местного бюджета, в этом году планируется включить в программу социально-экономического развития Киева. Начать строительство школы компания намерена до конца текущего года, сдать объект в эксплуатацию – к 1 сентября 2012 года.

В.КОЗАЧУК сообщил, что детсад №28 на массиве «Позняки-2» рассчитан на 260 мест. Общая площадь трехэтажного здания с бассейном составляет 7,3 тыс. кв. м, полезная площадь – 6,5 тыс. кв. м. Строительство объекта началось в 2007 году.

По его данным, детский сад по ул. Осенней рассчитан на 115 мест.

Как сообщал УНИАН, ранее ХК «Киевгорстрой» в 2010-2011 гг. планировала ввести в эксплуатацию четыре детских сада в Киеве.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).