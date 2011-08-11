Кабмин увеличил стоимость обустройства функциональных зон вокруг НСК «Олимпийский»

Кабинет министров Украины увеличил стоимость обустройства функциональных зон вокруг НСК «Олимпийский» с 322 млн. грн. до 362 млн. 220,45 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении правительства №575-р от 10 августа т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно проекту и титулу строения «Строительство и обустройство функциональных зон и схем планирования пешеходно-транспортных путей по размещению автостоянок и объектов общественного обслуживания для проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу на прилегающих к НСК «Олимпийский» территориях», стоимость строительно-монтажных работ составит 263,4 млн. грн., оборудования, мебель и инвентарь – 19,4 млн. грн., пусконаладочных работ – 663 тыс. грн., другие расходы составят 78,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабмин распоряжением №88-р от 7 февраля т.г. утвердил титул на выполнение проекта по обустройству функциональных зон НСК «Олимпийский» стоимостью 322 млн. грн.