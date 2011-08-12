Мининфраструктуры продлило срок подачи заявок на конкурс по достройке Дарницкого вокзала

Министерство инфраструктуры продлило срок подачи инвестиционных заявок на конкурс по привлечению инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве до 12 сентября текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, представление конкурсных предложений будет проходить с 19 по 29 сентября 2011 года, а в целом конкурс продлится до 7 ноября 2011 года.

В министерстве пояснили, что конкурсное предложение должно содержать, в частности, инвестиционный проект строительства второй очереди пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница, графики его реализации со сроками разработки проектной документации, начала и окончания выполнения строительно-монтажных работ, введения в эксплуатацию объекта инвестирования.

Вторая очередь Дарницкого вокзального комплекса включает строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем, открытой автостоянки на 300-350 машиномест с 2-уровневым подземным паркингом, завершение строительства главного перрона, внешних сетей водоснабжения и водоотвода, других инженерных сетей.

В пресс-службе отметили, что на сегодня построен железобетонный каркас здания вокзала на 7 этажей и тоннель без отделки и инженерных сетей.

Предусматривается, что зоны обслуживания пассажиров и посетителей комплекса будут объединены с помощью эскалаторов, лестницы, а также подъемников для малоподвижных групп населения.

Одновременная вместимость вокзального комплекса составит в дальнем сообщении 2700 пассажиров, в пригородном - 1600 пассажиров.

Ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства составляет 1 792 842,653 тыс. грн. в соответствии с технико-экономическим обоснованием, утвержденным распоряжением Кабинета министров Украины № 758 от 19 сентября 2007 г.

Заказчиком строительства выступает Государственное территориальное отраслевое объединение «Юго-западная железная дорога».

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабмина от 31 марта 2004 г. №192-р «О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве». Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2007 г. №758-р утверждено ТЭО строительства. Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции «Киев-Пассажирский», в конце 2009 года были приостановлены в ожидании инвестора.

«Конкурсы для определения инвестора проводились неоднократно, и даже практически были подписаны договоры на начало работ, однако из-за кризиса они были приостановлены», - отмечал тогда начальник Юго-Западной железной дороги А.КРИВОПИШИН.

В сентябре 2010 г. А. КРИВОПИШИН говорил, что для достройки Дарницкого вокзала необходимо около 100 млн. евро инвестиций.