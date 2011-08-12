Киев дополнительно получил из госбюджета 600 млн. грн. на развитие ЖКХ

Киев получил из государственного бюджета дополнительно около 600 млн. грн., которые будут направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил сегодня глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Он напомнил, что изменениями в госбюджет Киеву летом были выделены 1 млрд. 500 млн. грн. дополнительных средств, которые, в частности, будут израсходованы на строительство объектов инфраструктуры, мостов, путепроводов, развязок, а также на благоустройство.

«Но значительная сумма около 600 млн. грн. – это средства, какие мы израсходуем на развитие жилищно-коммунального хозяйства», - отметил А.ПОПОВ. По его словам, финансирование будет направлено на ремонт подъездов, капитальный ремонт внутреннеквартальных проездов, внутреннеквартальных сетей, освещения. При этого из городского бюджета, как добавил А.ПОПОВ, также будут выделены средства на ремонт кровли, капремонт и реконструкцию лифтов. «Мы в этом году очень большую программу сделаем по одному и второму источникам финансирования. Уверен, что в ноябре, если мы посмотрим на проблемы, которые сейчас и которые будут тогда, то уже очень многих вопросов снимем», - прокомментировал А.ПОПОВ.

Он также отметил, что в соответствующие работы планируется вовлекать киевские предприятия и киевских строителей, что даст толчок развитию экономики столицы.