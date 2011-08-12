По программе доступного жилья в Киеве планируют построить в этом году 1,5 тыс. квартир

По программе доступного жилья власти Киева планируют в этом году построить и сдать 1500-1700 квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

«В этом году мы сдадим 1 млн. 400 тыс. квадратных метров жилья. Это будет один из лучших показателей Киева за годы независимости Украины. И среди этого объема строительства приблизительно 1500-1700 квартир, которые мы строим по программам поддержки инвесторов «70/30» и «50/50» - сказал А.ПОПОВ.

В частности, сегодня на Нивах, на улице Баумана, 25-29, было сданы в эксплуатацию и вручены ключи от квартир семьям киевлян, которые улучшили свои жилищные условия за счет таких смешанных программ финансирования жилья. Так, 56 квартир в этой новостройке профинансированы по программе «70/30». Среди тех, кто получил ключи: пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудники МВД, семьи участников войны или боевых действий, инвалиды войны, а также семьи, которые имеют другие льготы, и 21 семья из общей очереди киевлян. В целом в доме 167 квартир.

В многоэтажке также будет функционировать амбулатория семейного врача, которая сможет обслуживать 9,5 тыс. взрослых киевлян и 2,4 тыс. детей, ее мощность – 45 посещений в смену. Прием граждан будут осуществлять два врача-терапевта, имеющие специализацию семейного врача, а также врач-педиатр.

Дом был построен в сжатые сроки – строительство началось в январе этого года. На месте новостройки раньше были два двухэтажных дома, построенные в 1953 году. Для реализации проекта были отселены 38 семей. Сметная стоимость строительства - 99,8 млн. грн., из которых 10,4 млн. – средства городского бюджета; 16,6 млн. грн. – средства населения по программе «70/30» и 72,7 млн. грн. – привлеченные средства физических лиц.

На сегодняшний день в Киеве, по данным КГГА, насчитывается 19 тыс. 245 семей, которые выразили желание улучшить свои жилищные условия по указанной программе финансирования («70/30»). На сегодняшний день в столице строится около 20 домов, в которых финансирование предусмотрено также за счет программ «50/50» и «70/30», из которых 10 планируется ввести в эксплуатацию в этом году. В бюджете города на смешанные программы по строительству жилья в этом году предусмотрены в целом почти 83 млн. грн.