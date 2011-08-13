В Киеве в связи со строительством Подольского моста начнут отселение жителей Русановских садов

В Киеве в связи с продолжением строительства Подольского мостового перехода будет начато отселение жителей Русановских садов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, в столице активными темпами продолжается строительство Подольского мостового перехода, и в ближайшее время работы начнут выполнять на территории Русановских садов. С целью выполнения отмеченных строительных работ 259 садовых участков Русановских и Воскресенских садов подлежат отселению.

В КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева» сообщили, что 43 участка уже переданы садоводами Дирекции по актам приема-передачи земельных участков и могут быть снесены. Соответствующие работы будут начаты в текущем месяце.

В общей сложности по состоянию на 12 августа заключены добровольные соглашения по 175 садовым участкам. Из них на переселение в село Быковня – 81 соглашение, на переселение в Горбачиху – 24, на полную денежную компенсацию – 57, на компенсацию квартирами – 13.

Из числа граждан, с которыми были заключены соглашения, с 127 садоводами заключены нотариально удостоверенные договоры на такие виды компенсации: полная денежная компенсация – 46 соглашений, компенсация квартирами – 11, земельная компенсация и частичная денежная компенсация садоводам, которые дали согласие на переселение в Быковню, – 70.

Как сообщалось, Киевсовет проголосовал за снос Русановских садов, чтобы построить Подольско-Воскресенский мост и дать дорогу метро на Троещину. Всего, в соответствии с проектом, нужно снести 265 усадеб.