До начала Евро-2012 в Украине нет ни одного проблемного объекта – руководители УЕФА

За триста дней до начала Евро-2012 в Украине нет ни одного проблемного объекта.

Об этом заявили руководители УЕФА Мишель ПЛАТИНИ и Джанни ИНФАНТИНО, передает 5 канал.

Реконструкция стадиона «Олимпийский» в Киеве завершенная на 90%. Работы на львовском стадионе планируют завершить в октябре. Тогда же откроется и комплекс в Киеве.

Спортивные арены в Харькове и Донецке уже как два года готовы принимать посетителей.

Также до конца года расширят и воздушные ворота страны – аэропорт "Борисполь". Новый терминал должен увеличить пассажиропоток в два раза – до 12 миллионов людей в год.