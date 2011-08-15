До начала Евро-2012 в Украине нет ни одного проблемного объекта – руководители УЕФА
04:52, 15 августа 2011Недвижимость
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За триста дней до начала Евро-2012 в Украине нет ни одного проблемного объекта.
Об этом заявили руководители УЕФА Мишель ПЛАТИНИ и Джанни ИНФАНТИНО, передает 5 канал.
Реконструкция стадиона «Олимпийский» в Киеве завершенная на 90%. Работы на львовском стадионе планируют завершить в октябре. Тогда же откроется и комплекс в Киеве.
Спортивные арены в Харькове и Донецке уже как два года готовы принимать посетителей.
Также до конца года расширят и воздушные ворота страны – аэропорт "Борисполь". Новый терминал должен увеличить пассажиропоток в два раза – до 12 миллионов людей в год.
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