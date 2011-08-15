Янукович: строительная индустрия - один из главных индикаторов развития экономики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что государство возлагает большие надежды на строительную индустрию как один из главных индикаторов развития и стабильности отечественной экономики.

Об этом говорится в поздравлении главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

«Ваша практическая деятельность – это реальный вклад в обновление городов, поселков и сел нашей страны, когда строятся новые объекты образования, здравоохранения, спортивные сооружения, восстанавливаются храмы, памятники истории и культуры», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что строители активно внедряют новейшие технологии, используют самые современные материалы, строительную технику и оборудование, изучают и применяют последние достижения мировой науки и практики градостроения.

Глава государства пожелал работникам строительной отрасли крепкого здоровья, успехов, воодушевления и благополучия.