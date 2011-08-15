Ввод в эксплуатацию жилья в первом полугодии снизился на 16%

В Украине за январь-июнь т.г. введено в эксплуатацию 2 млн. 728,8 тыс. кв. м жилья, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего объема 547 тыс. кв. м (или 20% общего объема жилья) введено в эксплуатацию в соответствии с Временным порядком ввода в эксплуатацию завершенных частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, построенными без разрешения на выполнение строительных работ.

В Госстате отметили, что темпы объемов введенного жилья по сравнению с первым полугодием 2010 года без учета жилья, введенного в соответствии с Временным порядком, составили 133,3%, что объясняется тем, что принятие в эксплуатацию, согласно Временному порядку, завершилось, а новый порядок начнет действовать со второго полугодия т.г.

Более половины (50,7%) общего объема жилья введено в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами, 48,6% - в одноквартирных домах и 0,7% - в общежитиях.

Удельный вес жилья введенного в эксплуатацию в городских поселениях составил 76,3% общего объема (за первое полугодие 2010 г. - 64,3%), в сельской местности - 23,7% (за первое полугодие 2010 г. - 35,7%).

По данным Госстата, в Киеве и Киевской области построено 35,2% общего объема жилья, еще 24,3% - в Крыму, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях. В частности, в первом полугодии т.г. в Киеве введено в эксплуатацию 532,7 тыс. кв. м жилья, что на 51,6% больше объемов аналогичного периода 2010 года.

При этом за счет средств госбюджета в первом полугодии т.г. введено в эксплуатацию 20,9 тыс. кв. м жилья, что в 4 раза больше соответствующего периода 2010 года. Доля жилья, построенного за счет госсредств, составила 0,8% общегосударственного объема.

В Госстате отметили, что за январь-июнь т.г. введено в эксплуатацию 25,1 тыс. квартир, из них в городских поселениях - 21 тыс., в сельской местности - 4,1 тыс. квартир. Средний размер квартиры составил 106,1 кв. м общей площади, при этом в сельской местности - 156,2 кв.м, в городских поселениях - 96,3 кв. м. Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (29,7% от общего количества) и однокомнатные (28,9%) квартиры.

Справка УНИАН. В Украине в первом квартале т.г. введено в эксплуатацию 1 млн. 456,1 тыс. кв. м жилья, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

В Украине в 2010 году введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.