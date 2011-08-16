Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 13,6%

Строительные предприятия Украины в январе-июле этого года увеличили объемы работ на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 26 млрд. 492,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 13,8% – до 1 млрд. 486,1 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 16%, до 22 млрд. 561,9 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 4,5%, до 2 млрд. 300,4 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 13,6%, до 109,9 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 27,3%, до 34,4 млн. грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,8% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 13,6%, по текущему ремонту – 6,6%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-июле т.г. увеличили объем работ на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 6 млрд. 437,5 млн. грн., выполнив 24,3% от общегосударственного объема работ.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-июне этого года увеличили объемы работ на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 20 млрд. 889,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2010 году снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.