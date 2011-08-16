Киев намерен с 2012 г. ежегодно выделять по 150 квартир пострадавшим от «Элита-Центр»

Киевские власти планируют с 2012 года ежегодно передавать по 150 квартир пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр», тогда как в текущем году им будет передано всего 133 квартиры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ в ходе торжественного открытия дома под заселение по пр. Маяковского, 1-3 в Деснянском районе, в котором предусмотрены квартиры для пострадавших инвесторов.

«Мы обязательно выполним наше обязательство перед обманутыми вкладчиками и где-то по 150 квартир будем ежегодно выдавать», – сказал он.

По словам А.ПОПОВА, в частности, пострадавшим от аферы передано 42 квартиры общей площадью 2,95 тыс. кв. м, или 25% площади всех 170 квартир дома.

Председатель КГГА также сообщил, что 19 августа пострадавшим от аферы «Элита-Центр» будет передано еще 60 квартир в двухсекционном 19-23 этажном жилом доме по ул. Лайоша Гавро на 220 квартир.

Как сообщал УНИАН, акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до сентября т.г. откроет под заселение два жилых дома – по ул. Лайоша Гавро, 1 в Оболонском районе и по просп. Маяковского, 1-3 в Деснянском районе, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

В мае 2011 года ХК «Киевгорстрой» передала 31 квартиру в доме по пр. Правды, 5-Б первым инвесторам, пострадавшим от аферы «Элита-Центр».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.