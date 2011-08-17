Объемы жилищного строительства в Киеве увеличились на 51% - Попов

Объемы жилищного строительства в Киеве увеличились на 51% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время пресс-конференции после заседания Кабинета министров, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

«В Киеве уже введены в эксплуатацию 532 тыс. кв. м жилья. Ко Дню Независимости Украины будут сданы еще 8 новых домов. В рамках этих проектов мы также реализуем программу строительства доступного жилья, в частности, по программе 70х30. Сегодня почти 20 тыс. киевлян хотели бы принять участие в этой программе», – сказал А.ПОПОВ.

Так, накануне Дня Независимости новые дома будут введены в эксплуатацию в Днепровском, Голосеевском, Шевченковском и Деснянском районах.

Также А.ПОПОВ отметил, что в этом году столичная власть начала решать проблему пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр». Так, 73 квартиры уже переданы обманутым инвесторам, еще 60 квартир люди получат накануне Дня Независимости. В целом до конца года новые квартиры получат 133 обманутых инвестора.