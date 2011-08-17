Суд отменил решение Киевсовета о передаче ООО «История города» участков на Институтской

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры столицы и отменил решение Киевсовета о предоставлении и продаже ООО «История города» земельных участков на улице Институтская, 3, в Печерском районе Киева, площадью 1,2 га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В прокуратуре отмечают, что речь идет о передаче земли охранной зоны усадьбы - памятника национального значения - здания института благородных девиц «Октябрьский дворец» и территории, включенной в Программу развития зеленой зоны в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году был объявлен инвестиционный конкурс на застройку участка с долгостроем на Институтской, 3. Его выиграло ООО «История города». Согласно условиям конкурса, ООО должно было передать под будущий Музей истории Киева 10 тыс. 700 кв. м построенных на этой территории площадей. Дополнительно оно также должно было оплатить деньги за снос здания, которое там существовало более 20 лет, не использовалось и находилось в аварийном состоянии. В феврале 2007 года Киевсовет дал разрешение на снос здания незавершенного строительства на ул. Институтской, в свою очередь «История города» перечислила в бюджет Киева деньги за незавершенное строительство.

15 марта в 2007 г. Киевсовет принял решение о передаче участка площадью 1,23 га на Институтской, 3, ООО «История города» в аренду на 5 лет.

24 декабря 2009 г. сессия горсовета приняла решение относительно согласования отчета об экспертной денежной оценке двух земельных участков на ул. Институтской, 1-3, в Печерском районе столицы и продаже указанных земельных участков ООО «Мстория города». Сразу же после этого фракция БЮТ в Киевсовете выразила возмущение по поводу принятого решения, поскольку считает, что продажа указанной земли осуществлена за бесценок. Так, по данным БЮТ, более одного гектара земли на улице Институтской было продано по 30 тыс. грн. за 100 квадратных метров.