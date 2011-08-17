Минрегионстрой сократит количество субъектов по предоставлению ЖКУ населению

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует пересмотреть количество субъектов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр АЛИПОВ в ходе круглого стола «Партнерство ОСМД, теплоснабжающих предприятий и других исполнителей жилищно-коммунальных услуг».

По его словам, министерство планирует пересмотреть ситуацию, когда существует производитель, поставщик и исполнитель жилищно-коммунальных услуг, поскольку это вносит путаницу во взаимоотношения между указанными субъектами и потребителями услуг.

«Должен быть только производитель и потребитель, либо поставщик и потребитель. Если мы это сделаем, то все встанет быстро на свои места», - считает А.АЛИПОВ.

По мнению первого замминистра, в типовом договоре на оказание коммунальных услуг следует также прописать ответственность квартиросъемщиков.

«Если мы сейчас поручим нашим специалистам, продумаем типовой договор между, скажем, теплосетью и ОСМД, то там пропишем ответственность не только взаимную между этими двумя структурами, но и конкретных квартиросъемщиков в этом же договоре», - добавил он.