Стоимость жилья на первичном рынке Харькова в июле стабилизировалась

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Харькова в июле т.г. оставалась на уровне прошлого месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Авантаж» (г. Харьков).

По данным службы маркетинга корпорации, средняя стоимость жилья премиум-класса составляет 13650 грн. за кв. м. При этом стоимость жилья бизнес-класса и эконом-класса выросла на 0,1% - до 9377 грн./кв.м и 5495 грн./кв.м соответственно.

В компании отметили, что в июле т.г. на харьковском рынке первичной жилой недвижимости заметно повысился уровень спроса в связи с угрозой технического дефолта в США. «Повышению спроса, прежде всего, способствовали прогнозы экономистов, которые предрекают снижение курса доллара в случае объявления дефолта. Интерес к покупке квартир проявляли горожане, рассматривающие приобретение недвижимости как один из вариантов сохранения средств», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» (г. Харьков) осуществляет свою деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.

«Макрокап Групп» (Makrocap Group, г. Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и украинских Карпатах.