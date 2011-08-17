На достройку первоочередных объектов нужно свыше 77 млрд. грн. – Минрегионстрой

В Украине на достройку первоочередных 5,3 тыс. объектов незавершенного строительства, по предложениям регионов, необходимо свыше 77 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА, первоочередные усилия должны быть сосредоточены на достройке объектов государственной и коммунальной собственности – школ, детских садов, больниц, инженерных сетей.

В то же время, по мнению министра, достройка жилья, в котором привлечены средства населения, должна быть на особом контроле министерства и областных госадминистраций.

По данным инвентаризации объектов незавершенного строительства, которую провело министерство, по состоянию на 1 августа т.г. в стране насчитывается свыше 18 тыс. недостроев, более половины из которых начаты до 2000 года, а 2 тысячи – в советские времена.

В частности, в стадии незавершенного строительства находится: 4 тыс. жилых домов общей площадью 17 млн. кв.м на 193 тыс. квартир; 700 школ на 160 тыс. мест; 300 дошкольных учебных заведений на 30 тыс. мест; 450 больниц на 25 тыс. койко-мест; 180 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий на 1300 посещений за смену; 900 объектов водоснабжения, 700 – водоотвода, 500 – теплоснабжения, линии электропередач, транспортные сооружения и др. При этом в коммунальной собственности находится 41% долгостроев, в государственной – 13%.

По данным пресс-службы, больше всего нежилых долгостроев сосредоточено в Крыму, Донецкой, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Львовской областях (от 700 до 1100 объектов). Недостроенного жилья больше всего находится в Донецкой (526 зданий), Харьковской (395) и Житомирской (291) областях.

По информации застройщиков, свыше 10 тысяч недостроев (57% общего количества) планируется достроить, на почти 3 тысячах (15%) – окончательно прекратить строительство и списать расходы, еще 3 тысячи (16%) – продать или перепрофилировать.

По данным регионов, в целом для завершения строительства объектов, которые могут быть введены в эксплуатацию, необходимо около 237,9 млрд. грн., из которых почти 55,9 млрд. грн. - на жилые долгострои, остальные - на нежилые и инженерные сооружения.

Минрегионстрой прорабатывает предложения областных государственных администраций относительно мероприятий государственного и местного уровня для завершения строительства.

В частности, министерство рассматривает варианты создания специального координационного совета, определение источников финансирования на 2012 год. Министерство изучает целесообразность создания государственного строительного банка (который бы предоставлял кредиты по ставкам ниже, чем в коммерческих банках, основанного на опыте донецкой программы «Будуємо разом”), и внедрение местного строительного сбора на недострои.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с местными государственными администрациями должны до 1 августа т.г. завершить полную инвентаризацию объектов незавершенного строительства.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января т.г., в Украине количество незавершенных объектов строительства составило 18,3 тыс. объектов, из которых 6,5 тыс. (35,4%) находились в стадии строительства, а на 11,8 тыс. (64,6%) строительство временно прекращено или законсервировано.