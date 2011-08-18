ГИУ рефинансировало ипотечные кредиты на 22 млн. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рефинансировало 81 кредит на общую сумму около 22 млн. грн., выданный банками-партнерами гражданам для приобретения квартир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Как указывается в сообщении, ГИУ рефинансирует ипотечные кредиты, предоставленные банками по стандартам ГИУ на приобретение гражданами жилья не только в объектах строительства, завершение которых осуществляется при поддержке учреждения, но и в домах, сданных в эксплуатацию. Ставка рефинансирования банков-партнеров составляет 11% годовых, ставка кредитования населения – в среднем 14-15% годовых в гривне.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (в текущем году рефинансирует банки на сумму 1,5 млрд. грн. для завершения строительства жилых объектов с высокой степенью готовности и выдачи ипотечных кредитов населению в Украине.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.