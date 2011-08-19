ГИУ погасило ипотечные облигации серии «А» на 30 млн. грн.

Государственное ипотечное учреждение 16 августа текущего года осуществило погашение обычных ипотечных облигаций серии «А» в размере 30 млн. грн. и выплату процентного дохода за последний (двенадцатый) купонный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Согласно сообщению, ставка доходности по данной серии составила 9,5% годовых в гривне.

Напомним, обычные ипотечные облигации серии «А» были размещены 4 сентября 2008 года на общую номинальную стоимость 30 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.