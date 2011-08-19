В Украине объем субсидий на оплату ЖКУ вырос на 63 млн. грн. – до 97 млн. грн.

В январе-июле 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 97,2 млн. грн., что на 63,4 млн. грн. больше, чем в январе-июле 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 86,2 млн. грн., в сельской – 11 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-июле 2011 года были назначены 804,2 тыс. семей (94,3% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 640,6 тыс., в сельской – 163,6 тыс. По сравнению с январем-июлем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 448,7 тыс., или в 2,3 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле т.г. увеличился по сравнению с июлем 2010 года на 10,3% – до 73 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве и Полтавской области (181,7 - 146,1 грн.), наименьший – в Закарпатской, Херсонской и Ровенской областях (11,8 - 17,8 грн.).

Справка УНИАН. В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.