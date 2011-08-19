Попов обещает приостановить скандальное строительство на Троещине

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что столичная власть не позволит продолжать скандальное строительство на Троещине, пока не убедится в законности оснований для его ведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя инцидент с избиением людей, которые вчера принимали участие в акции протеста против строительства торгового центра на проспекте Маяковского, 40-54.

«Безусловно, мы сделаем все, чтобы противостояние прекратилось. Это очень досадно, что произошли такие события. Я считаю, что они для современного состояния и современной жизни недопустимы, их никогда не должно быть в нашем городе», - сказал А.ПОПОВ.

В частности он отметил, что необходимо выяснить законность данного строительства, проанализировать имеющиеся документы и разрешения.

«Мы не дадим возможности вести застройку на данной территории, пока не выясним ситуацию относительно ее законности», – сказал А.ПОПОВ.

Также он заметил, что при решении данного вопроса обязательно будет учтено мнение жильцов прилегающих домов.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на Троещине жестокому избиению подверглись люди, которые защищают зеленую территорию у своих домов на улице Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собрались возле стройплощадки, и пытались не пропустить на нее строительную технику. Против людей был применен слезоточивый газ, несколько человек получили серьезные травмы тяжелыми предметами.

Лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА и столичная организация партии «Фронт Змін» заявили, что строительство торгового центра на Маяковского ведется незаконно.

По данным пресс-службы фракции «БЮТ-батьківщина» в Киевраде, решение Киевсовета № 483/317 о землеотводе на просп. Маяковского, 40-54 АК, "Киевгорстрою" было выдано 1 октября 2007 года. «Первые общественные слушания, якобы проведенные застройщиками, были сфабрикованы. На вторых слушаниях громада высказалась категорически против строительства, что подтверждено 2292 подписями жильцов окружающих домов. Третьи слушания, которых требовала комиссия Киевсовета по скандальным строительствам, так и не состоялись», - утверждает пресс-служба фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете.

Сегодня столичная милиция сообщила, что начала проверку по факту инцидента, возникшего вчера вечером между строителями и жильцами прилегающих к стройплощадке домов на проспекте Маяковского в Киеве.