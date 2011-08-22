Единый госреестр очередников на получение жилья планируется создать до 2013 года

Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Украине, будет создан до конца 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

«Программой предусмотрено создание госреестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и такую работу фонд уже начинает вести по поручению министерства. Завершить его планируем до конца 2012 года – это сложная техническая работа», - сказал он.

По его словам, в Вышгороде Киевской области и Харькове сегодня реализуются пилотные проекты по созданию таких реестров, завершение реализации которых планируется до конца текущего года.

"Это будет отдельный сайт и база будет публичная", - добавил Л.РЫСУХИН.

При этом он уточнил, что вести реестр будет госфонд, а для граждан, состоящих на квартучете, система продвижения по очереди не изменится, появится новая форма учета очередников, а также персональная ответственность чиновников за ведение реестра.

«Для человека ничего не меняется, поскольку он имеет право в каждом населенном пункте стоять на очереди», - отметил Л.РЫСУХИН.

Глава правления Госфонда не смог озвучить предполагаемые затраты на создание такого реестра.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабмина от 11 марта т.г., единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должен быть создан до 1 января 2012 года.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины своим приказом утвердило форму подачи информации в Единый государственный реестр граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Для включения гражданина в реестр необходимы данные о членах семьи, о местожительстве и жилом помещении, а также заявление о взятии на квартирный учет.

Реестр будет представлять автоматизированную информационную систему сбора, накопления, предоставления, защиты и учета информации о гражданах, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Доступ к сведениям реестра будет обеспечен через специально созданный веб-сайт в соответствии с действующим законодательством Украины.

Держателем реестра определен Минрегионстрой, администратором – Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству».