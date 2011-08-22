МВД завершило дополнительное расследование дела в отношении организатора аферы “Элита-Центр”

Главное следственное управление МВД Украины завершило дополнительное расследование уголовного дела по обвинению одного из организаторов аферы, связанной со строительством жилищного комплекса «Элита-Центр».

Об этом УНИАН сообщили в Управление связей с общественностью МВД Украины.

Обвиняемому, кроме мошеннического завладения средствами граждан - инвесторов указанной группы компаний, также инкриминируется злоупотребление служебным положением и легализация доходов, полученных преступным путем. В результате такой деятельности преступной группировки был нанесен вред 1 тыс. 693 гражданам. Убытки составляют более 383 млн. грн.

Во время дополнительного расследования по уголовному делу правоохранителями были установлены места расположения земельных участков площадью 20 га и стоимостью приблизительно 60 млн. грн., которые были приобретены за средства, полученные в результате преступной деятельности. В целом правоохранителями обеспечено возмещение убытков на сумму свыше 90 млн. грн.

В настоящее время следователи начали знакомить обвиняемого с материалами уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, строительная афера "Элита-Центр" была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве.

В марте этого года уголовное дело по обвинению организатора аферы "Элита-Центр" Александра ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) было направлено на дополнительное расследование.

Вместе с тем 16 марта 2009 года Шевченковский райсуд Киева приговорил одного из учредителей группы компаний "Элита-Центр" Игоря ЦЫГАНКО к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще один фигурант аферы "Элита-Центр" - гражданин ШЕСТАК - находится в розыске.