Программа доступного жилья с начала года профинансирована на 58 млн. грн

Программа «Доступное жилье» с начала текущего года профинансирована на 58 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

«Что касается 2011 года, то реально профинансировано под эту программу 58 млн. грн., из которых 26 млн. грн. фактически использовано, средства направлены в виде поддержки гражданам – это 369 семей в таких регионах, как Закарпатская, Луганская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская области и город Киев», - сказал он.

Л.РЫСУХИН напомнил, что Госфонд был задействован в программе доступного жилья в четвертом квартале 2010 года. В прошлом году программа была профинансирована на 71 млн. грн., квартиры получили около 600 семей.

При этом программа дала возможность разморозить строительство 43 жилых объектов сметной стоимостью около 2 млрд. грн. В данных объектах предполагается ввести в эксплуатацию около 6 тыс. квартир, из которых 2,6 тыс. квартир общей площадью 198 тыс. кв. м на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию, а остальное жилье планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Л.РЫСУХИН отметил, что в целом в текущем году планируется обеспечить квартирами по программе доступного жилья около 850-900 семей в Украине.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству с июня этого года начнет предоставлять субсидии по программе «Доступное жилье» на общую сумму 100 млн. грн.

По данным фонда, в июле т.г. 53 молодых семьи получили государственную поддержку в размере 37,8 млн. грн. по программе доступного жилья.

Программа «Доступное жилье» предполагает предоставление государственной поддержки в виде 30% безвозвратной субсидии от нормативной стоимости жилья гражданам, находящимся на квартучете, 70% стоимости жилья покупатель оплачивает самостоятельно.