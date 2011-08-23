Попов: Строительство в зоне жилых домов должно проводиться с учетом мнения жителей
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ будет просить прокурора Киева взять под контроль дело относительно вчерашнего избиения активистов громады Киева представителями застройщика на проспекте Маяковского.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, вчера, по просьбе киевлян, А.ПОПОВ вместе с представителями Управления благоустройства прибыл на место строительства на пр. Маяковского, 40-52, чтобы лично проконтролировать выполнение решения о прекращении строительства и демонтаже временного ограждения. При этом в КГГА подчеркнули, что застройка данного участка ведется с нарушением законодательства, поскольку сроки действия разрешения на строительство и ордера на временное нарушение благоустройства истекли еще в декабре 2010 года.
Всего к председателю Киевской городской государственной администрации обратились более трех тысяч жильцов прилегающих домов с просьбой вмешаться и прекратить строительство.
Невзирая на сопротивление со стороны представителей застройщика, которые использовали слезоточивый газ и повредили технику, забросав ее камнями, А.ПОПОВ вместе с киевлянами, в конечном счете, снесли забор и остановили строительство.
«Что и где строить в Киеве - должны определять киевляне. Их мнение – вот наивысший закон», – отметил председатель КГГА.
Кроме того, А.ПОПОВ сообщил, что обязательно обратится к прокурору города с просьбой взять под контроль дело об избиении представителей инициативной группы. «Киевляне должны чувствовать себя в безопасности», – отметил он.
Как сообщал УНИАН, вечером 22 августа представители застройщика, применяя слезоточивый газ и камни, вынудили председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА уехать с места скандального строительства на Троещине, куда он прибыл с предписанием прокуратуры о демонтаже установленного ограждения.
По словам свидетелей события, сначала председатель КГГА пообщался с местными жителями, которые вышли на защиту своего двора, а затем направился к ограждению с намерением ознакомить представителей застройщика с предписанием и попросить не мешать технике, прибывшей на место для демонтажа забора. Вместе с А.ПОПОВЫМ пошли также представители коммунального предприятия и жители, которые собирались немедленно начать демонтаж забора. При первых же попытках повалить ограждение из-за него стали пускать слезоточивый газ, после чего в активистов полетели камни и куски застывшего бетона.