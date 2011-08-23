На НСК «Олимпийский» установлено свыше 50% покрытия и сидений

На НСК «Олимпийский» на 22 августа было установлено 44 секторов мембранного покрытия, что составляет свыше 50% секторов крыши.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Согласно сообщению, на трибунах установлены сидения в 50% секторов стадиона.

Также на спорткомплексе завершается устройство инженерных коммуникаций поля. На этой неделе, после проверки работы систем дренажа, полива и подогрева, поле будет застелено слоем дерна и подготовлено для настила газона. Рулонный газон привезут в Киев из Словакии в сентябре.

По данным пресс-службы, на НСК «Олимпийский» завершен монтаж балок и ферм для установки стеклянных конструкций фасада, который на сегодня готов на 67%.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ заявлял, что 11 ноября 2011 г. на НСК «Олимпийский» должен состояться первый футбольный матч, а следовательно - к этому времени стадион уже должен быть открыт.