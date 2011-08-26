Прокуратура возбудила дело по факту хулиганства во время митинга жителей Троещины

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного 18 августа во время стихийного митинга жителей массива Троещина против строительства торгового центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В Киеве 18 августа 2011 года состоялся стихийный митинг жителей жилого массива «Вигуровщина-Троещина», которые протестовали против строительства жилых домов с объектами обслуживания на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы, напоминается в сообщении.

Группы не установленных лиц как со стороны протестующих против строительства, так и со стороны тех, кто находился за ограждением на территории строительной площадки, в нарушение общественного порядка и, действуя с особой дерзостью, неоднократно бросали камнями друг в друга и других граждан, нанося телесные повреждения.

В результате таких противоправных действий женщина, 1940 года рождения, получила травму головы.

По данному факту хулиганства прокуратурой Деснянского района г. Киева 23 августа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц.

Расследование уголовного дела поручено Деснянскому райуправлению ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на Троещине были жестоко избиты люди, которые защищали зеленую территорию возле своих домов на улице Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собралась возле стройплощадки и пытались не пропустить на него строительную технику. Против людей был применен слезоточивый газ, несколько человек получили травмы тяжелыми предметами.

Лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА и столичная организация партии «Фронт Змін» заявили, что строительство торгового центра на Маяковского ведется незаконно.

В свою очередь «Киевгорстрой» заявляет о законности строительства торгового центра на участках 72,73,74 на жилом массиве «Вигуровщина-Троещина» в Деснянском районе Киева.