Агентство по подготовке к Евро-2012 отберет гостиницы для возмещения процентов по займам

Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов 21 сентября проведет конкурс по определению владельцев объектов инфраструктуры размещения, которым будут частично возмещены проценты за пользование кредитами, предоставленными банками для строительства, реконструкции и переоснащения таких объектов в рамках подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№155 от 26 августа т.г.).

Согласно сообщению, заявки на участие в конкурсе принимаются с 26 августа по 2 сентября.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украине своим постановлением №760 от 6 июля т.г. утвердил Порядок и условия осуществления частичного возмещения процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для строительства, реконструкции и переоснащения объектов инфраструктуры размещения в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Возмещение осуществляется собственникам объектов инфраструктуры размещения, указанным в Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине Евро-2012, которые будут предоставлять услуги по временному размещению (проживанию) лиц, аккредитованных УЕФА, в гостиницах категории 5, 4 и 3 звезды, и привлекли кредиты, предоставленные банками для строительства, реконструкции и переоснащения таких объектов в рамках подготовки к Евро-2012.

Возмещение выплачивается ежемесячно в размере, который составляет разницу между суммой начисленных и уплаченных в текущем году в соответствии с кредитным договором процентов за пользованием кредитами и суммой, которая выплачивается заемщиком за счет собственных ресурсов (не менее 8% годовых), но не более 10% годовых.