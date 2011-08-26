Жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в июле подешевело на 0,6%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в июле т.г. снизилась на 0,58% - до 5 662 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Групп» (г. Харьков).

По данным компании, жилье бизнес-класса в июле подешевело на 0,57% - с 9168 до 9115,8 грн./кв. м.

При этом цена на жилье премиум-класса в июле снизилась на 4% - с 15725 до 15092,3 грн./кв. м.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, г. Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и украинских Карпатах. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).