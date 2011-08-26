Рынок сэконд-хэнда на Шулявке в Киеве закроют
Рынок сэконд-хэнда возле станции метро “Шулявская” в Киеве закроют и демонтируют его палатки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Столичная власть обещает решить вопрос с трудоустройством торговцев.
В Соломенской райгосадминистрации отмечают, что рынок на Шулявке уже больше года функционирует без соответствующих разрешений. Договор на аренду земельного участка частным предприятием «Азнавур» истек еще в марте 2010 года. Кроме того, МАФы, установленные на торговой площадке, работают без необходимой разрешительной документации.
В сообщении напоминается, что на рынке неоднократно возникали серьезные пожары, которые серьезно повредили опоры Шулявского путепровода.
«Учитывая эти факты, а также многочисленные обращения жителей района, которые неоднократно жаловались на неудобства, вызванные работой рынка, районная администрация обратилась в прокуратуру с просьбой изучить ситуацию и принять соответствующие меры. По результатам проведенного расследования прокуратурой выдано предписание на демонтаж торговой площадки «Азнавур», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Вместе с тем руководство Соломенской райгосадминистрации направило представителям рынка «Азнавур», а это около 350 торговцев, предложения относительно их трудоустройства в других учреждениях торговли Киева.