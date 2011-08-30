Попов поручил приступить к разработке бизнес-предложений в рамках Стратегии развития Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил руководителям профильных управлений КГГА приступить к разработке бизнес-предложений в рамках приоритетных направлений, определенных Стратегией развития г. Киева до 2025 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, А.ПОПОВ отметил, что киевляне активно приобщились к обсуждению стратегии.

«Сегодня мы уже имеем более 2000 предложений и идей, и они продолжают поступать. Поэтому, чтобы не тратить попусту время, необходимо уже сейчас начать разработку на их основе бизнес-предложений, реализацию которых городские власти предложат как украинским, так и иностранным инвесторам», – сказал А.ПОПОВ.

Также председатель КГГА поручил начать подготовку к проведению общегородских слушаний по обсуждению проекта Стратегии развития города до 2025 года.

«Это очень важно. Мы должны организовать и провести это мероприятие на высоком уровне. Особенно хочу отметить необходимость детального анализа всех предложений, которые поступят от киевлян. Они обязательно должны быть включены в финальный документ», – сказал А.ПОПОВ.