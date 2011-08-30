Население Украины в январе-июле оплатило ЖКУ на 103,8%

Жители Украины в январе-июле 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 22,6 млрд. грн., что составляет 103,8% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской, Сумской и Кировоградской областях (114,4-111%), самый низкий – в Крыму, Севастополе, Киеве и Днепропетровской области (96,6-99,4%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в июле т.г. увеличились на 20,2% по сравнению с июлем 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 224,2 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2011 года уменьшилась на 2,6% по сравнению с июнем и на конец июля 2011 года составила 10 млрд. 420,1 млн. грн.

Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,3 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в июле т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 27,9% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 23,4%, за вывоз бытовых отходов – 19,7%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 19,2%, за газоснабжение – 20,3%.

В январе-июне 2011 года население уплатило за электроэнергию 5 млрд. 081,2

млн. грн., что составляет 120,2% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (209,9-173%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (73-79,7%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало августа 2011 года составила 2 млрд. 907,8 млн. грн.

В январе-июле 2011 года население Украины заключило 50,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 114,3 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 112,3 млн. грн.