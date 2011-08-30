Стоимость номеров в киевских гостиницах в I полугодии выросла на 8-10%

В Киеве рост цен на услуги размещения в первом полугодии 2011 года составил около 8-10% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом говорится в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева по результатам первого полугодия 2011 года от компании «Эрнст энд Янг», переданном УНИАН.

По данным компании, по итогам первого полугодия 2011 года стоимость стандартного номера в гостиницах Киева составляла: в 5-звездочных гостиницах - 380-600 долл./ночь проживания, в 4-звездочных - 130-370 долл./ночь проживания, в 3-звездочных - 100-140 долл./ночь проживания.

Специалисты компании отмечают, что с начала 2010 года цены на проживание в гостиницах Киева характеризовались постепенным ростом. По итогам 2009 года цены на проживание в гостиницах Киева, в среднем, сократились примерно на 10%, а в отдельных гостиницах – до 30%.

По мнению экспертов, цены на гостиничные услуги в Киеве завышены по сравнению с аналогичными категориями отелей в других городах Европы.

Согласно обзору, по итогам первого полугодия 2011 года средний уровень заполняемости в киевских гостиницах составил порядка 60-65%. При этом наибольшей популярностью на рынке гостиничной недвижимости Киева пользуются гостиницы категории 4 звезды (более 40%) и 3 звезды (около 32%).

Поскольку в структуре спроса на гостиничные услуги преобладают представители бизнес-сегмента, самый высокий уровень спроса наблюдается в будние дни, с понедельника по пятницу (65-70%), с дальнейшим снижением в выходные дни (до 25-35% уровня загрузки).

Специалисты компании предполагают, что в ближайшее время сохранится тенденция постепенного увеличения стоимости проживания и уровня загрузки гостиниц различных категорий. «Однако с выходом на рынок нового предложения вероятным является замедление темпов роста данных показателей в связи с тем, что общий объем рынка (включая нововведенные объекты) после завершения чемпионата Европы некоторое время будет не соответствовать объемам спроса на рынке. При таком существенном увеличении объема и при сохранении текущих тенденций роста бизнес-активности и объемов турпотока, рынку будет необходимо несколько лет для поглощения новых объектов, для стабилизации показателей спроса и предложения и для возобновления дальнейшего роста рынка», - говорится в обзоре.

В целом, по итогам первого полугодия 2011 года, на рынке гостиничной недвижимости Киева представлено более чем 140 объектов гостиничного типа, общий номерной фонд которых превышает 10 000 номеров.

По оценкам компании, до конца 2012 года в Киеве могут быть введены в эксплуатацию шесть гостиниц, и новое предложение может составить более 2 тыс. номеров.

Справка УНИАН. Ernst & Young — американская аудиторская компания, одна из крупнейших в мире, входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и первой среди них открыла офис в Украине в 1991 году.