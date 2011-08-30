Всем объектам туристической инфраструктуры будет присваиваться категория - Мининфраструктуры

Установление и изменение категорий объектам туристической инфраструктуры Украины будет осуществляться по новым правилам, основанным на принципах публичности, оперативности и с использованием современных информационных технологий.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, наработки соответствующего проекта постановления Кабинета министров Украины о порядке установления и изменения вида категорий объектов туристической инфраструктуры проводит министерство.

Речь идет не только о «звездности» отелей, но и о введении единой классификации для всех туристических объектов, что позволит украинским туристам и гостям нашего государства получить абсолютно объективную информацию о том или ином объекте.

Проектом также будет установлен четкий порядок доведения до потребителей информации о виде и категории объекта туристической инфраструктуры.

Как отметил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, за основу разработки нормативно-правовой базы в сфере туризма взята одна из лучших мировых практик, сделавшая Анталию одним из ведущих курортов мира.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, для привлечения туристов власти рассматривают приоритетное направление - строительство двух-, трех- и четырехзвездочных гостиниц, наличие которых будет способствовать развитию массового туризма. «Безусловно, нашим приоритетом было и есть развитие внутреннего туризма. Кроме идеи, для этого нужно создавать соответствующие условия», - отметил он.

Министерством инфраструктуры как главным органом в сфере туризма разработан и направлен на согласование проект постановления о передаче функций уполномоченного органа по установлению категорий гостиницам. Выдача свидетельств будет возобновлена после принятия этого постановления.

Для общественного обсуждения документ, регламентирующий порядок установления и изменения вида категорий объектов туристической инфраструктуры, будет обнародован в сентябре 2011 года на официальном сайте Мининфраструктуры.

Справка УНИАН. Проект постановления Кабмина относительно порядка установления и изменения вида категорий объектов туристической инфраструктуры подготовлен в связи с подписанием Президентом Украины Закона Украины «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О туризме» от 8 июля 2011 г. № 3679-VI.

Функции Министерства культуры и туризма Украины по выдаче свидетельств об установлении категории гостиницы прекратились в соответствии с Указами Президента Украины от 8 апреля 2011 г. № 444 и от 12 мая 2011 г. № 581. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ указом от 12 мая т.г. № 581/2011 утвердил Положение о Министерстве инфраструктуры Украины, оно является правопреемником Министерства транспорта и связи Украины (кроме прав и обязанностей, связанных с реализацией функций в сфере телекоммуникаций, использования радиочастотного ресурса Украины, предоставления услуг почтовой связи), а также Министерства культуры и туризма Украины в части функций по реализации государственной политики в сфере туризма.