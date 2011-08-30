В сентябре введут в эксплуатацию первый дом ЖК «Стародарницкий» в Киеве

ООО «Эверест плюс» (Киев) в сентябре т.г. планирует ввести в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Стародарницкий» по ул. Лохвицкой, 1 в Днепровском районе Киева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе продаж комплекса.

По данным отдела продаж, каскадный жилой дом состоит из четырех секций на 9-29 этажей, дом рассчитан на 316 квартир общей площадью 18,8 тыс. кв. м. 9-этажная секция предназначена для нежилых помещений.

В отделе продаж отметили, что все квартиры в данном доме проданы.

Кроме того, компания «Эверест плюс» ведет строительство второго жилого 7-секционного дома по ул. Лохвицкой, 4. Введение в эксплуатацию дома планируется посекционно, сдача в эксплуатацию первой секции запланирована на июнь 2012 года, второй секции – на декабрь 2012 года.

По данным отдела продаж, всего на площадке ведется строительство пяти домов, включая планируемый к сдаче в эксплуатацию в сентябре.

Жилой комплекс «Стародарницкий» расположен в Днепровском районе в квартале, ограниченном ул. Пражской, Харьковским шоссе, ул. Лобачевского и ул. Лохвицкой. Проектом предусмотрено строительство 6 зданий - жилых домов, офисных и торговых помещений, а также 8-этажного наземного паркинга. Строительство жилкомплекса началось в декабре 2006 года. В 2005 году компании «Эверест плюс» был выделен земельный участок площадью 5,52 га под строительство комплекса жилых домов со встроено-пристроенными помещениями и подземными автостоянками по ул. Лохвицкой.

Как сообщается на сайте жилкомплекса, ранее ввод в эксплуатацию жилищно-офисного комплекса по ул. Лохвицкой, 1 был запланирован на май 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году группа компаний «Укогруп» сообщала о намерениях построить жилищно-офисный комплекс по ул. Лохвицкой, 1 в Днепровском районе столицы.

В 2006 году заказчиком строительства жилищно-офисного комплекса на участке, ограниченном ул. Лохвицкой и Харьковским шоссе в выступало ООО «УкоинвестСтрой» (Киев), входящее в ГК "Укогруп".

Справка УНИАН. ООО «Эверест плюс» (Киев) создано в 2005 году, занимается строительством и инвестированием в недвижимость.