Попов создал и возглавил координационный совет по вопросам содействия развитию ОСМД в Киеве

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение о создании координационного совета по вопросам развития объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД ) в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Возглавил совет лично председатель КГГА А.ПОПОВ. В состав совета вошли председатели районных администраций, постоянных комиссий Киевсовета, общественных организаций, начальники профильных управлений.

Основные задачи совета заключаются в координации деятельности и содействии сотрудничеству местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, международных и общественных организаций по вопросам содействия развитию ОСМД. Совет будет разрабатывать и вносить на рассмотрение Киевсовета, КГГА проекты нормативно-правовых актов, направленные на развитие ОСМД, готовить предложения относительно плана мероприятий, объема и механизмов предоставления финансовой поддержки для их реализации.

Также совет будет развивать консультационные центры по проведению разъяснительной работы и предоставлению методической поддержки жителям по созданию ОСМД при районных администрациях, координировать их деятельность. Будет проводить мониторинг и оценку выполнения программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства и связанных с этим мероприятий, организовывать публичные мероприятия для обсуждения актуальных вопросов относительно реформирования ЖКХ и создания ОСМД.

Кроме того, координационный совет будет рассматривать жалобы и предложения от граждан, общественных организаций и ОСМД по вопросам, касающимся деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов.