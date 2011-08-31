Суд признал недействительным решение Киевсовета о застройке парка возле метро “Дарница”

29 августа Киевский апелляционный административный суд признал недействительным решение Киевского городского совета от 2008 года о передаче ООО «Проектная компания «Ярус» одиннадцати земельных участков общей площадью 15,57 га на Броварском проспекте столицы.

Как информируют в Киевской горгосадминистрации, апелляционная инстанция оставила без изменений решение Окружного административного суда Киева от 13 апреля 2011 года.

Как известно, борьба киевлян с незаконным застройщиком парковой зоны возле станции метро «Дарница» длится уже более года. Она вошла в активную фазу в январе 2010 года после того, как ООО «Проектная компания «Ярус» вырубила часть парка напротив торгового центра «Детский мир». Это было сделано без разрешения КП «Киевзеленстрой», которое заботится о зеленых насаждениях города. Застройщик уничтожил 150 деревьев разных пород, среди которых были деревья в возрасте старше 70 лет. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело.

Застройщик, который уничтожил парк, должен был построить накрытие линии метро между станциями «Дарница» и «Черниговская». Для строительства, обслуживания и эксплуатации объекта Киевсовет в 2008 году выделил ему 15,57 га земли в парковой зоне вдоль Броварского проспекта. Вместо строительства накрытия компания приступила к вырубке парка и строительству торгового центра.

По словам заместителя председателя КГГА Александра ПУЗАНОВА, не желая отдавать нечестно полученную землю, застройщик пытался ее перепродать, поэтому КГГА пришлось обжаловать договоры купли-продажи. Все соглашения были признаны недействительными тремя звеньями хозяйственных судов.

Для окончательного возвращения земельных участков в коммунальную собственность КГГА осталось отменить договоры аренды относительно всех участков. Как заверил А.ПУЗАНОВ, отдельный иск о признании договоров аренды недействительными будет подан в суд в ближайшее время.

«Наша цель – восстановить парк Малышко возле станции метро «Дарница». Когда судебные процессы будут завершены, мы высадим новые деревья, упорядочим территорию, и на этом месте снова появится парк», – пообещал столичный чиновник.