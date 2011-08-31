В Киеве в Квитневом переулке обустроят сквер и детскую площадку

В Киеве на конфликтном участке в переулке Квитневом на Мостицком массиве будет обустроен сквер и детская площадка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ во время рабочей поездки по Подольскому району города.

Общаясь с местными жителями, он напомнил, что летом на сессии Киевсовета было отменено решение о продлении аренды участка под строительство многоэтажного дома. Сейчас городская власть, по словам А.ПОПОВА, готова оказать поддержку в организации сквера на месте, где уже много лет киевляне отстаивают сохранение зеленой зоны возле своих домов. Председатель КГГА дал поручение соответствующим управлениям совместно с местными жителями разработать план благоустройства данной территории.

«Обещаю, что детская площадка – за мной. Мы выделим вам зеленые насаждения для обустройства парка и осенью все вместе их здесь посадим», - заверил А.ПОПОВ.