АМК оштрафовал ряд компаний за злоупотребления при предоставлении ЖКУ

Киевское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО «Сент София Проперти Менеджмент» и ООО «Новобудова» на 68 и 65 тыс. грн. соответственно за злоупотребление монопольным положением при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, компании заключали договоры о предоставлении коммунальных услуг, положения которых не отвечали требованиям действующих нормативно-правовых актов, чем ограничили права потребителей.

Кроме того, отделение АМК оштрафовало КП "Киевблагоустройство" на 20 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением. Предприятие взимало с потребителей плату за предоставление отдельных услуг, которые должны предоставляться бесплатно.

Отделение обязало ответчиков прекратить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Справка УНИАН. ООО «Сент София Проперти Менеджмент» занимается эксплуатацией жилых домов, построенных группой компаний ST SOPHIA HOMES («Riviera Riverside», «Ambassador House» в Киеве).