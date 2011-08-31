В Киеве в августе наибольшим спросом пользовались квартиры до 53 тыс. долл.

На вторичном рынке жилья Киева в августе т.г. наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры стоимостью до 53 тыс. долл.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости по итогам августа сети агентств недвижимости RealDruzi, переданном агентству НИАН.

«На протяжении августа наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры со стоимостью до 53 тыс. долл. и двухкомнатные квартиры с раздельными комнатами со стоимостью до 70 тыс. долл., хотя спрос немного сдерживался недостаточным количеством качественных предложений в этом ценовом диапазоне», - отмечают специалисты компании.

По данным RealDruzi, в августе средняя заявленная стоимость 1 кв. м квартир в Киеве была на уровне 2 178 долл. (в июле т.г. - 2 179 долл., в июне - 2 179 долл.).

При этом самая высокая средняя стоимость квартир в августе была зафиксирована в Печерском (3 507 долл. за 1 кв. м.), Шевченковском (2 497 долл. за кв. м.) и Голосеевском (2 298 долл. кв. м.) районах. По-прежнему в августе самая низкая средняя цена квартир была зафиксирована в Деснянском (1 410 долл./кв. м) районе.

По мнению специалистов компании RealDruzi, в сентябре количество предложений на рынке несколько увеличится, так как продавцы выставят на продажу отложенные или снятые с продажи объекты. При этом в компании предполагают, что часть собственников попытается поднять цены на квартиры или будут меньше уступать при торге. «Спрос в сентябре может незначительно повыситься в связи с окончанием сезона отпусков, хотя реальная цена продажи квартир, скорее всего, не изменится», - считают в компании.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости RealDruzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 60 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.