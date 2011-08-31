В Днепропетровске тарифы на квартплату выросли на 36,6%

В Днепропетровске решением горисполкома с августа тарифы на квартплату в среднем повысились на 36,6% – с 1,39 грн. до 1,9 грн. за 1 квадратный метр.

Об этом УНИАН сообщили в постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровского горсовета.

В зависимости от категории жилого дома, квартплата выросла до 0,5-3,3 грн. за 1 кв. м. Минимально тарифы выросли с 0,37 грн. за 1 кв. м до 0,5 грн. для аварийных домов, максимально – с 2,4 грн. до 3,3 грн. – для многоэтажных домов с лифтами.

По информации представителя комиссии по вопросам ЖКХ, тарифы приведены к уровню экономически обоснованных затрат в связи с ростом минимальной заработной платы и с учетом рентабельности жилищно-коммунальных предприятий города.

Предыдущие тарифы на квартплату в Днепропетровске действовали с 1 января 2009 г.