Жилье на вторичном рынке Киева в августе подорожало на 0,4%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в августе т.г. выросла на 0,4% по сравнению с июлем т.г. - до 2157 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Как указывается в сообщении, в частности, в августе стоимость однокомнатных квартир выросла на 1,1% - до 1938 долл./кв.м, двухкомнатных - на 0,6% - до 2188 долл./кв.м. При этом стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 0,2% – до 2156 долл./кв.м, четырехкомнатных на 0,8% – до 2622 долл./кв.м.

По данным аналитиков портала, количество представленных к продаже квартир в августе на вторичном рынке жилья Киева уменьшилось на 7,4% относительно июля и составило 16013 квартир.

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 44% (6980 ед.). Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют – 35% (5635 квартир) от общего количества, в центре Киева – 21% (3398 квартир).

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в августе составила 9,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 6,6% ниже средневзвешенной цены июля и составляет 2006 долл./кв. м.

По данным портала, в общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 24% (3851 квартир), 2-комнатные – 32% (5023 квартир), 3-комнатные – 35% (5640 квартиры) и 4-комнатные – 9% (1499 квартир). По отношению к предыдущему месяцу уровень предложения однокомнатных и двухкомнатных квартир уменьшился на 8,5% и 9,6% соответственно.

В отчете проанализировано 18146 квартир на вторичном рынке жилья Киева.