Опосредованная стоимость строительства жилья в Украине в 2012 г. составит 4 тыс. 696 грн./кв. м

Опосредованная стоимость строительства жилья в Украине в 2012 году составит 4 тыс. 696 грн./кв. м.

Об этом говорится в приказе Министерства регионального развития и строительства (№ 155 от 19 августа т.г.), размещенном на сайте министерства.

Согласно приказу, министерство утвердило и рекомендует к применению данные прогнозные среднегодовые показатели опосредованной стоимости сооружения жилья.

По расчетам министерства, самые высокие показатели стоимости строительства жилья установлены для Киева (5 244 грн./кв. м.), Севастополя (5 019 грн./кв. м) и Крыма (4 917 грн./кв. м).

При этом самая низкая опосредованная стоимость строительства жилья зафиксирована для Кировоградской (4 204 грн./кв. м), Луганской (4 260 грн./кв. м), Ивано-Франковской (4 282 грн./кв. м), Черновецкой (4 300 грн./кв. м) областей.