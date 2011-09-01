Соколов освобожден от должности зампредседателя Минрегионстроя

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Игоря СОКОЛОВА от должности заместителя министра регионального развития и строительства Украины.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном интернет-портале главы государства.

Справка УНИАН. И.СОКОЛОВ занимал должность заместителя министра регионального развития и строительства Украины в 2007 году при руководстве Владимира ЯЦУБЫ.

19 марта 2008 года Кабмин освободил его от должности по собственному желанию.

24 марта 2010 года Кабинет министров Украины своим распоряжениям снова назначил И.СОКОЛОВА заместителем министра регионального развития и строительства.