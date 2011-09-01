Нацкомуслуг утвердила свой регламент и механизм определения фонда оплаты труда лицензиатов

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг утвердила регламент работы комиссии, а также механизм определения фонда оплаты труда предприятиям в сфере централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, деятельность которых регулируется комиссией.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на первом заседании Нацкомуслуг.

Как отметил глава Нацкомуслуг Валерий САРАТОВ, регламент устанавливает порядок организационной деятельности комиссии, порядок разработки и согласования нормативно-правовых актов, порядок проведения совещаний, взаимодействия комиссии с другими органами власти, СМИ и общественностью и т.д. Регламент, который состоит из шести разделов, утверждается постановлением Нацкомуслуг.

Регулятор также единогласно утвердил механизм определения фонда оплаты труда (ФОТ) субъектам хозяйствования в сфере централизованного теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, деятельность которых лицензируется Нацкомуслуг.

Как пояснил член Нацкомуслуг Валерий КАЛЬЧЕНКО, комиссия разработала порядки формирования тарифов для предприятий тепло- и водоснабжения, которые сегодня находятся на согласовании Министерства юстиции.

Он отметил, что фонды оплаты труда являются одной из составляющей себестоимости тарифов.

По словам В.КАЛЬЧЕНКО, механизм разработан с целью унификации фонда оплаты труда лицензиатов Нацкомуслуг, при этом за основу взят механизм определения ФОТ лицензиатов Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, который применяется уже четыре года.

Механизм предусматривает приведение среднего уровня заработной платы в расчете на одного штатного сотрудника лицензиатов Нацкомуслуг к среднемесячному по стране, если уровень его оплаты труда ниже, и к среднемесячному по региону, если уровень оплаты труда работников лицензиата выше, чем среднемесячный по стране.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.